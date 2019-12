Woudsend- Vrijdagavond 13 december a.s. is er een kerstsamenzang in MFC De Driuwpôlle van Woudsend. De aanvang van de samenzang is om 20.00 uur en de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de gemaakte kosten. Medewerking wordt verleend door kopergroep Cresendo, De Pôllesjongers, De Reinbôge en Om’e Nocht.