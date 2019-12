Sneek- Jelle B is komende zaterdag te gast in Café Neighbours om, met zijn gitaar, een gezellig feestje te bouwen. Met de leukste meezingers zet hij iedere tent op zijn kop en is het gegarandeerd een gezellige avond uit voor jong en oud!

De entree is gratis en de minimale leeftijd 18+.

JELLE B | CAFÉ NEIGHBOURS SNEEK | ZATERDAG 14 DECEMBER