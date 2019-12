Cultuur Kwartier Sneek opent nieuw servicepunt in Kunstencentrum Atrium

Sneek- Met de ingang van het nieuwe jaar opent Cultuur Kwartier Sneek een nieuw servicepunt in Kunstencentrum Atrium aan het Oud Kerkhof. Van bezoeker tot cursist en van professional tot medewerker: iedereen kan hier vanaf maandag 6 januari de gehele week van 9.00 tot 17.00 uur zijn vraag, verzoek of opmerking kwijt en wordt direct geholpen. Ook voor kaartjes van voorstellingen in Theater Sneek of Poppodium Bolwerk kan men bij het servicepunt terecht.

Hiermee verhuist de kassa van Theater Sneek aan de Westersingel naar de overkant van het water. Wel zal de kassa in het theater nog geopend zijn vanaf een uur voor aanvang van alle voorstellingen.

Het servicepunt wordt gevestigd in de aankomsthal van Kunstencentrum Atrium waar nu de receptie gehuisvest is. Door het samenvoegen van de kassa met de receptie wordt de functie met ruimere openingstijden uitgebreid naar een centrale ontvangsthal van zowel bezoekers als leerlingen en cursisten, algemeen informatiepunt, uitgiftepunt van materialen, telefooncentrale en kassa. In het Atrium Café is het mogelijk om vervolgens onder het genot van een kop koffie of thee plaats te nemen.

Wiebren Buma, directeur Cultuur Kwartier Sneek: “We merken dat onze klanten onze online dienstverlening steeds beter waarderen en daar zijn we heel blij mee. Om nét dat beetje extra service te kunnen bieden en in contact te blijven met onze klanten en cursisten openen we het centrale servicepunt.”

Om aan de functie-uitbreiding van het servicepunt te kunnen voldoen, ondergaan de entree en aankomsthal van Kunstencentrum Atrium een metamorfose. Zo wordt de oorspronkelijke balie verplaatst naar de andere kant van de hal. Ook wordt de aankleding aangepast naar een meer theatrale en kunstzinnige sfeer die past bij alle gelederen van Cultuur Kwartier Sneek: Theater Sneek, Kunstencentrum Atrium, Poppodium Bolwerk, projectbureau Akte2 en Zakelijk & Verhuur.

De verbouwing wordt naar verwachting eind januari afgerond, waarna er een feestelijke opening zal plaatsvinden.

Foto Casper Ferwerda