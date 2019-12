Woudagemaal organiseert Mad Science Workshops in kerstvakantie

Lemmer- Tijdens de kerstvakantie organiseert het Woudagemaal in Lemmer spannende workshops vol proefjes en experimenten voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

De workshops vinden plaats op vrijdag 27 december en vrijdag 3 januari. Op beide dagen zijn er workshops van 10.30 tot 12.30 en van 14:00 tot 16:00 uur in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal. Alle proefjes en experimenten hebben iets te maken met de werking van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal. De techniek achter deze stoomreus uit 1920 is namelijk heel bijzonder! Kinderen kunnen tijdens de kerstvakantie zelf ervaren hoe het kan dat je met water en warmte een machine in beweging krijgt en water kan verpompen.

Aanmelden

Deelnemers hoeven – naast een entreeticket voor het Woudagemaal en bezoekerscentrum – niets te betalen voor deze workshop en kunnen zich aanmelden via info@woudagemaal.nl. Per workshop kunnen 24 kinderen meedoen, dus schrijf je snel in! Let op: geef duidelijk aan op welke dag en op welk tijdstip je wilt komen.

Techniek in beeld

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Al sinds 1920 wordt het gemaal bij hoge waterstanden aangezet om het overtollige water uit de boezemwateren te lozen. Het architectonisch en historisch unieke Woudagemaal is vanaf 1977 een beschermd monument. In 1998 is het geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In het interactieve bezoekerscentrum van het Woudagemaal wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe de machines van het gemaal werken, en welke werktuigbouwkundige, natuurkundige en technische principes hieraan ten grondslag liggen. Aan de hand van diverse interactieve elementen in de expositieruimte krijgen jong en oud inzicht in waterbeheer, stoom, kracht en beweging. Zo wordt op een makkelijke manier verteld hoe het stoomgemaal functioneert en waar het nog altijd voor dient. In schoolvakanties organiseert het Woudagemaal leuke en educatieve kinderactiviteiten.

Workshop Mad Science, inschrijven via info@woudagemaal.nl

Vrijdag 27 december:

10.30 – 12.30 uur en 14:00 – 16:00 uur (Workshop GRATIS bij entreeticket)

Vrijdag 3 januari:

10.30 – 12.30 uur en 14:00 – 16:00 uur (Workshop GRATIS bij entreeticket)

UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal en bezoekerscentrum

Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer

Openingstijden:

Februari t/m december en in de kerstvakantie:

dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur, zondag 13:00 – 17:00 uur

(in juli en augustus ook op maandag geopend)

Het Woudagemaal en het naastgelegen bezoekerscentrum is op tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag geopend van 13.00 – 17.00 uur en op oudejaarsdag van 10.00 – 16.00 uur. Op eerste Kerstdag zijn wij gesloten.



Kijk voor meer nieuws en openingstijden op www.woudagemaal.nl