Voor de tiende keer Kerstcircus Sander & Friends in Sneek

Sneek-Het Friese Circus Salto uit Sneek presenteert deze kerstvakantie voor de tiende keer het sfeervolle Kerstcircus Sander & Friends in Sneek en Leeuwarden.

Wat ooit begon met een serie van 10 shows met drie artiesten in kleine zalen voor maximaal 200 toeschouwers per show, is uitgegroeid tot een productie met 22 shows in het roodgele tentencomplex met artiesten uit alle windstreken. Dat onder leiding van Sander Balk uit Sneek.

Onder het motto ’10 jaar betovering’ neemt Clown Sander het publiek in deze speciale jubileumeditie mee naar de betovering van het circus zoals hij dat als 3-jarig jongetje heeft ervaren samen met zijn opa. Een sprankelende voorstelling met artiesten uit België, Duitsland, Rusland, Nederland en Kenia.