Theaterprogramma Sneek, Week 51

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Explosive Light Orchestra

A celebration of ELO & Jeff Lynne

Het Engelse ‘Explosive Light Orchestra’ staat garant voor een epische avond vol rock classics en melodische, symfonische rock: de muziek van ELO en Jeff Lynne wordt op zeer indrukwekkende wijze live gespeeld. ELO scoorde wereldwijd, ook in Nederland tussen 1973 en 1983 vele legendarische hits zoals ‘Roll Over Beethoven’, ‘Showdown’, ‘Can’t Get It Out Of My Head’, ‘Evil Woman’, ‘Livin’ Thing’ en latere hits als ‘All Over The World’, ‘Hold On Tight’ en ‘Rock ‘n’ Roll Is King’. Een achtkoppige band, inclusief cellisten en violist, zorgt voor een muzikale avond om nooit te vergeten. Dichterbij een authentieke weergave van de muziek van ELO en Jeff Lynne kom je niet.

Muziek // di 17 december // 20.15 uur // € 30,00 // Tüöttenzaal

Cultuur Kwartier Sneek i.s.m Nootstroom

De Vier Jaargetijden van Vivaldi

Met een topbezetting neemt Nootstroom-gastheer Oosterbaan het publiek mee naar een betoverende wereld waarin wolken donderen, verliefde vogels fluiten, waakzame honden blaffen en strijkers zingen. Het werk wordt uitgevoerd in een dynamische setting, met de musici staand rondom de solist. Concertmeester is topvioliste Eva Stegeman, de vaste frontvrouw van Nootstroom. “Dit flitsende, eenmalig te bewonderen concert is een absolute aanrader om mee te maken in de donkere decembermaand”, aldus artistiek leider en dirigent Oosterbaan. Na afloop is er in de foyer gelegenheid om kennis te maken met de uitvoerenden.

Muziek // wo 18 december // 20.30 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal

The Legends ft. Michael Varekamp

What a Wonderful Christmas

Als succesvol jazzmusicus moet je tenminste één keer in je leven een kerstplaat maken. Louis Armstrong schreef geschiedenis met de plaat ‘White Christmas’ maar ook Frank Sinatra, Nat King Cole en Ella Fitzgerald moesten geloven aan het genre waarin Jazz, Blues en Gospel samensmelten.

Deze ouderwetse feel good muziek inspireerde The Legends o.l.v. trompettist, zanger en verteller Michael Varekamp en toetsenist Wiboud Burkens om een heus kerstprogramma te maken.

‘What a Wonderful Christmas’ neemt je mee op een warme reis door ‘Winter Wonderland’. Een avond zwijmelen bij het haardvuur en iedereen die je lief is volmondig de liefde verklaren. ‘Rudolph the Red-nosed Reindeer’, ‘Let it Snow’ en ‘Silent Night’ kunnen dan ook rekenen op hartverwarmende vertolkingen. De meest prachtige songs komen voorbij, waarmee het afgelopen jaar van een gouden randje wordt voorzien.

Muziek // vr 20 december // 20.15 uur // € 23,50 // Tüöttenzaal

Brandweerman Sam Live!

Het Grote Kampeeravontuur

Want hij staat altijd paraat… met een volledig nieuwe, gewaagde redding komt Brandweerman Sam terug naar het theater.

In het bos bij Piekepolder leeft een heel zeldzaam diertje. Wanneer twee bekende biologen op zoek gaan naar het beestje, besluiten Brandweerman Sam en Elvis hen te helpen op hun ontdekkingsreis. Maar, als de ondeugende Norbert Puk ook meegaat op zoektocht en verdwaald raakt in het bos, dreigt er groot gevaar voor de hele groep. Kan Brandweerman Sam zijn vrienden op tijd redden?

Ga op pad met Brandweerman Sam, Elvis, Penny, Commandant Staal en Norbert bij deze vlammende voorstelling boordevol zang, dans en gewaagde reddingen in ‘Brandweerman Sam Live! – Het Grote Kampeeravontuur’.

Familievoorstelling // za 21 december // 14.00 uur // € 18,50 // Tüöttenzaal

Tania Kross

Van Mozart tot Madonna

Operazangeres Tania Kross is uitgegroeid tot publiekslieveling in de Nederlandse theaters. Haar wereldberoemde, warme mezzo zorgt in combinatie met haar ontwapenende persoonlijkheid voor een ongekende populariteit van haar voorstellingen. Bijzonder, want tot Tania bleef de klassieke muziek binnen de muren van concertzalen. Tania Kross zingt nu in de mooiste zalen van Nederland, en brengt ons op die manier in aanraking met muziek die we anders niet zo snel zouden horen. Muziek die haar eigen leven verrijkt, en nu ook het onze.

Van Mozart tot Madonna is een verrassende reis door de geschiedenis van zeventiende-eeuwse wonderkinderen en hedendaagse popprinsessen; een muzikale ode aan hen die zich onsterfelijk maakten met hun prachtige muziek. Van Mozart tot Madonna is een hoogwaardige en unieke muzikale belevenis, samengesteld door Tania en haar ensemble van vrienden, allen stuk voor stuk topmusici.

Muziek // zo 22 december // 14.30 uur // € 35,00 // Tüöttenzaal