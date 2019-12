Goënga-Van 27 tot en met 31 december zijn er Open Dagen in het brommermuseum van de familie de Jong in Goënga. Er is een Old Timer show en een grote verzameling brom- en motorfietsen. Verder zijn er stationaire-en aanhang motoren te bezichtigen, allemaal uit de periode van 1920-1970

Dagelijks geopend van 13.30-18.00 uur.

Locatie : Brommermuseum familie Je jong, Midlandsdijk 2, 8628 ES Goenga