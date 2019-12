Oliebollenconcert Folkkoor Rolling Home

Sneek- Traditioneel sluit Rolling Home het jaar weer af met het oliebollenconcert, wat ook in het teken zal staan als afsluiting van ons 25 jarig jubileum. Op zaterdagmiddag 28 december zal het plaatsvinden in het theater in Sneek. Ieder jaar vraagt Rolling Home weer bekende Friese artiesten om kosteloos hier aan mee te doen. Dit jaar zijn Piter Wilkens en Anneke Douma bereid gevonden om hier aan mee te doen.

De gehele opbrengst van deze dag (dus ook de kaartverkoop) gaat naar een goed doel, waarbij ook het Sneker bedrijfsleven en middenstand uitgenodigd om een financiële bijdrage te schenken. Gezien de meer dan goede samenwerking met Omrop Fryslân ging de gedachten voor het goede doel uit naar Dirk Baron. Dirk Baron was medewerker bij Omrop Fryslân en werd op zeer jeugdige leeftijd getroffen door Alzheimer en heeft in 2017 op 37 jarige leeftijd voor euthanasie gekozen. De weduwe van Dirk was zeer onder de indruk van de Rolling Home actie en wilde het geld graag aan de Odensehuizen (3) in Friesland schenken. In deze huizen worden mensen met beginnende dementie opgevangen samen met hun naasten.

De middag wordt gepresenteerd door de bekende Omrop Fryslân verslaggever Roelof Lousma.

Locatie: theater Sneek

Datum: 28 december

Aanvang: 14.30 uur

Kaarten: Via theater Sneek te bestellen of aan de kassa.