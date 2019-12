Kerstconcert Winter Vibes door slagwerkensembles C.M.V. Oranje

Bolsward-Aanstaande zondag 15 december geven de slagwerkensembles van C.M.V. Oranje Bolsward een kerstconcert in Het Keerpunt te Bolsward. Tijdens het concert kan het publiek genieten van traditionele kerstmuziek maar ook kennismaken met kerstliederen die speciaal voor slagwerkensemble in een nieuw jasje gestoken zijn. Om geheel in de kerstsfeer te komen, wordt het publiek uitgenodigd een aantal bekende kerstnummers mee te zingen.

Tijdens het concert treedt ook slagwerksolist Gerben Jongsma op, deelnemer aan het prestigieuze Prinses Christina Concours, die onder meer een aantal muziekwerken van Bach speelt. Ook het B-slagwerkensemble, bestaande uit de slagwerkleerlingen van de verenigingen, zal tijdens dit concert van zich laten horen.

We nodigen u van harte uit het concert bij te wonen aanstaande zondag 15 december in Het Keerpunt te Bolsward (Burgemeester Praamsmalaan 35). Aanvang 15:30 uur; deuren geopend vanaf 15:00 uur. Entree gratis; verloting tijdens het concert.