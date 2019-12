Kerst sing-in bij Kunstencentrum Atrium met Accordeonorkest Sneek

Sneek- Het Accordeonorkest Sneek, onderdeel van Kunstencentrum Atrium, organiseert maandag 16 december een kerst sing-in in Sneek. Het optreden in de Theaterstudio van het kunstencentrum begint om 19.30 uur en duurt circa een uur. De toegang is gratis.

De groep accordeonisten heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan een programma waardoor tijdens de sing-in meegezongen kan worden met veel bekende kerstliederen.

Het Accordeonorkest Sneek bestaat sinds 1991 en staat onder leiding van Reinou van der Veen. De huidige samenstelling telt twintig accordeonisten tussen de 28 en 80 jaar.

Foto, Esther de Vries, van het Accordeonorkest Sneek tijdens het Súdwest Festival 2019 in Workum