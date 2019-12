Hemelum- De Flinke Winter Favorieten voelt als een warm bad na een koude dag! Inhoud : Ze lijken er wel patent op te hebben, maar tijdens de Flinke Winter Favorieten is er altijd wel en storm of een flinke regenbui. Ook dit jaar vond het gevecht met de weergoden weer plaats. Het weiland waarin vorig jaar zo mooi kon worden geparkeerd, was nu toch te nat. Er werd uitgeweken naar twee grote bedrijven terreinen, daardoor duurde het ritje in de shuttlebus wel iets langer.

Koud kwamen de bezoekers binnen, maar eenmaal binnen in de tenten of in de hallen van de voormalige melkfabriek was de koude snel vergeten. Overal klonk muziek, honderden meters prikkabel zorgden voor sfeerverlichting en de deelnemers heetten iedereen welkom.

De bezoekers moesten soms nog een beetje gestimuleerd worden om aan te sluiten bij de lezingen, de zogenaamde TED Talks, maar eenmaal geweest waren ze allemaal even enthousiast. Stilstaan en luisteren naar onderwerpen, die je grijpen, is iets wat we veel vaker zouden moeten doen!

Het was genieten, van warme drankjes en hapjes, de live muziek en zoveel gezelligheid. Een ding is zeker, iedereen die is geweest, is opgewarmd voor de kerst!

De foto’s zijn gemaakt door Maarten van der Wal