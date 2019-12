Acht bands bij Atrium on Tour in Biercafé 3B

Sneek- Maar liefst acht bands van Kunstencentrum Atrium treden donderdag 12 december op bij de tweede Atrium on Tour van het seizoen 2019-2020. In Biercafé 3B in Sneek spelen vanaf 19.00 uur Black Out, Kan Het Niet Alleen, Skarnepeoples, Red Hot Chili Kleppers, Boys Squad, The “B” Bunny’s, On A Monday en Ananazz. De talentvolle groepen bands laten in een sfeervolle entourage covers van bekende hits en eigen werk horen. De entree is gratis.

Boys Squad

Boys Squad speelt hippe covers van onder andere Lucky Chops en Broken Brass en maakt eigen nummers en voegen. De band heeft een talentvolle blazerssectie die strakke riffs bedenkt en vette solo’s blaast, begeleid door een steady ritmesectie.

On a Monday

On a Monday bestaat uit een stel enthousiaste en zeer getalenteerde muzikanten met een brede muzieksmaak. Rock, dance of (Neder)pop; het komt allemaal voorbij wanneer ze de ‘stage’ betreden.

The “B” Bunny’s

Deze band is afgelopen zomer ontstaan na het BandTaste-project bij Kunstencentrum Atrium. The “B” Bunny’s maakt eigen muziek en bedenkt zelf de teksten, thema’s en grooves.

Skarnepeoples

Het repertoire van Skarnepeoples bestaat uit nummers van onder anderen Bon Jovi, Miley Cyrus, Tina Turner en Walk The Moon.

Red Hot Chili Kleppers

De RHCK gaan in Biercafé 3B de nodige bekende pop- en rocknummers spelen. Denk aan The White Stripes, Ed Sheeran, Calvin Harris en uiteraard de Red Hot Chili Peppers.

Kan ’t niet alleen

Kan ’t niet alleen – naar het bekende nummer van De Dijk – speelt nummers van onder meer Mumford & Sons en de Eagles.

Black Out

Black Out bestaat uit gevorderde muziekleerlingen van Kunstencentrum Atrium. Zij spelen nummers als ‘All Dead’ en ‘Time’ van Queen, ‘Back To Black’ van Amy Winehouse, ‘Carry On My Wayward Son’ van Kansas en ‘Does Your Mother Know’ van ABBA.

Ananazz

Het sappigste bandje van Friesland! Deze groep kent een gevarieerde samenstelling, met onder andere trompet, trombone en saxofoons, en repertoire: van pop en Oost-Europese volksmuziek tot Jazz en Latin, met altijd veel ruimte voor solo’s.

Tijdschema

19:00 uur: Red Hot Chili Kleppers

19:30 uur: The “B” Bunny’s

19:45 uur: Skarnepeoples

20:15 uur: Ananazz

20:45 uur: On a Monday

21:15 uur: Boys Squad

21:45 uur: Black Out

22:15 uur: Kan ’t niet alleen

Foto’s van Jasper Koning van de bands Boys Squad en Skarnepeoples