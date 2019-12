INGEZONDEN- Help ook dorpen met culturele evenementen

Koudum- Met een deel van de 4 miljoen euro van de provincie is op dit moment het Argentijns spektakel Fuerza Bruta in Leeuwarden aan de gang. Prachtig. Tenminste: als je niet een te smalle beurs hebt. Toegangskaartjes kosten € 58,50. En je moet ook niet te oud of lichamelijk beperkt zijn. Je moet de hele voorstelling staan, zo hebben we begrepen. Oh, ja: voor begeleiders van rolstoelhouders is er een speciale prijs: € 3,5 korting op de normale prijs. De provincie gaat er waarschijnlijk desondanks bij in schieten. Alle voorstellingen moeten stijf uitverkocht zijn om de 1,3 miljoen kosten terug te halen. Dat gaat niet meer lukken.

Waarom dit beetje wrange stukje? Als Centrium Commissie proberen we als vrijwilligers door het jaar heen openbare, gratis toegankelijke evenementen te organiseren. Dan vraag je de provincie om een paar duizend euro subsidie en vindt een gesloten deur. Als je als provincie nou eens € 5.000 per kleine kern geeft voor openbare, gratis toegankelijke evenementen dan kost dat ongeveer twee miljoen euro. (Let wel: op een begroting van zo’n 460 miljoen euro is dat een schijntje) Maar de lol ervan is meer verspreid over de hele provincie. En niet alleen voor de elite.

Centrium Commissie Koudum