Drukbezochte XMAS Sneek zorgt voor gezellige kerstsfeer in de binnenstad

Sneek – Het is een en al kerst in de binnenstad van Sneek. De afgelopen weken is de verlichting al opgehangen en inmiddels staan de metershoge kerstbomen op hun plek. Als kers op de taart staat de binnenstad van Sneek vandaag in het teken van XMAS Sneek met heel veel lekker eten (en drinken), ludieke activiteiten, muzikale en theatrale optredens, kerstkraampjes en de kerstman niet te vergeten. Kortom: volop gezelligheid in het centrum van Sneek. Voor degenen die niet konden of twijfelen om nog te gaan en toch de kerstsfeer in Sneek willen proeven, bekijk hieronder de sfeerimpressie.