Drukke kerstmarkt in Sint Martinuskerk van Sneek

Sneek-De rode loper ligt vandaag uit voor de RK Sint Martinuskerk aan de Singel, waar een van de gezelligste kerstmarkten van Friesland is.

Door de smalle gangpaden schuifelen de bezoekers langs een 40-tal kraampjes en stands. Het is voor de vierde maal in successie dat deze intieme kerstmarkt wordt georganiseerd.

De verscheidenheid aan waar is groot, van ansichtkaarten tot heiligenbeelden, van takjes mistletoe tot kerstballen met een afbeelding van de Waterpoort. In de kerkbanken wordt koffiegedronken en wie trek heeft aan een oliebol kan ook terecht in de kerk.

Tussen de vele bezoekers door loopt de kerstman, die het naar eigen zeggen bloedheet heeft. Wat opvalt is de heerlijke relaxte sfeer die er zondermeer is.

Vanavond, in het verlengde van deze kerstmarkt, is er het ook al razend populaire ‘Heel Sneek zingt…kerstliederen’. Daarvoor gaan deuren om 19.30 uur weer open. Wie nu nog naar de kerstmarkt wil, tot 16.00 is er gelegenheid om een aardige kerstinkoop te scoren.

Foto’s Henk van der Veer