Theater Sneek in feeststemming met kerstconcert LET it SNOW!  

Sneek- Cultuur Kwartier Sneek (CKS) brengt in het weekend van 14 en 15 december jong en oud helemaal in de feeststemming met een sfeervol kerstconcert in Theater Sneek. Aan de familievoorstelling LET it SNOW! doet een groot aantal leerlingen, cursisten en docenten van Kunstencentrum Atrium mee, waaronder twee koren en MUZT Musicalopleiding. Tevens wordt er gedanst door de talentklassen klassiek ballet en Young Dance Explosion.

LET it SNOW!, het zevende kerstconcert van CKS, duurt circa een uur. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag (aanvang 16.00 uur en 19.30 uur) en een op zondag (aanvang 16.00 uur).

Voor het concert zijn onverwoestbare kerstklassiekers in een fris jasje gestoken, waaronder ‘Blue Christmas’, Happy Holidays’, ‘Kleine Trommelaar’ en uiteraard ‘Let It Snow’. BigBand Cue onder leiding van Atrium-docent Willem Aukema staat ook dit jaar garant voor een stevige swing. Bigband Cue is een semi-professionele allround bigband en wisselt stevige funk, gevoelige ballads en moderne swing moeiteloos met elkaar af.

Atrium-zangdocenten Jannie Brandsma, Mousmé Brocaar, Dennis Dronkers en Mark Riemer nemen de vocale solo’s voor hun rekening. Vanuit het kunstencentrum zijn verder popkoor Local Vocal, musicalkoor MusicAlive, de groepen van KinderMuziekTheater, MUZT Musicalopleiding, talentklassen klassiek ballet en Young Dance Explosion van de partij.

Medewerkers en vrijwilligers van Cultuur Kwartier Sneek leveren voor en achter de schermen op allerlei manieren een bijdrage aan de voorstelling, onder andere op het gebied van licht, geluid, decors, kap en grime. De artistieke leiding van LET it SNOW! is net als voorgaande jaren in handen van Iréne Martin. De arrangementen zijn gemaakt door Willem Aukema.

Voorstellingen Zaterdag 14 december: 16.00 – 17.00 uur 19.30 – 20.30 uur Zondag 15 december: 16.00 – 17.00 uur Tickets: 7,50 euro (verkrijgbaar via theatersneek.nl en de kassa van Theater Sneek)

Foto’s: Ronald Mors