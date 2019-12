Sneek-Donderdag 12 decembera.s. is er op de Wurkwinkel aan de Gravinneweg 3 in Sneek een gezellige Open Dag in kerstsfeer. Zo is er de mogelijkheid om langs de verschillende activiteiten een rondje te maken, het koor zal kerstliederen ten gehore brengen, de winkel is open, er zijn leuke producten te koop en dat alles in een gezellige kerstsfeer.

De Wurkwinkel biedt dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel als gevolg van CVA/ beroerte, ongeval of neurologische ziekte.