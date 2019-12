Modelspoormuseum Sneek organiseert de Friese museum Elfstedentocht

Sneek- Vanaf 21 december is het Modelspoormuseum in Sneek een van de deelnemers aan de Friese museum Elfstedentocht. Deze Elfstedentocht wordt speciaal georganiseerd voor kinderen en hun ouders, pakes en beppes. Bij de deelnemende musea uit de verschillende steden verdienen de kinderen stempels voor op hun stempelkaart, als ze de Elfsteden vragen goed hebben beantwoord. Als zij bij het bezoek aan het Modelspoormuseum binnen 1,5 uur voldoende stempels hebben bemachtigd (en alle vragen goed hebben ingevuld) ontvangen ze een Fries museum Elfstedenkruisje. Maar er zijn maar 1500 start plekken beschikbaar, dat is het maximaal aantal deelnemers wat mee kan doen. Dus kom op tijd starten!

“Tijdens de schoolvakanties komen er altijd veel kinderen en hun ouders of grootouders” aldus Jan Willem van Beek, museum manager. En wat is er dan leuker om in deze winterse tijd de kinderen het Elfstedengevoel mee te geven? Zo is er ook gratis koek en zopie voor de deelnemers. Daarnaast is er een levensgrote provinciekaart van 20m2 getiteld “Met de trein door Friesland” en “Het lichtjes museum van het Noorden”. Kortom, er is genoeg te beleven in het Modelspoormuseum, besluit Jan Willem van Beek.

Op zaterdag 21 december zal om 10.30 uur het startsein worden gegeven van de eerste Friese museum Elfstedentocht door Johan Hoogland, Rayonhoofd van Sneek van de Koninklijke Vereniging “De Friesche Elf Steden”. Voor de ultieme Elfstedensfeer zal tijdens deze opening ook een vrolijke noot worden gespeeld.

De Friese museum Elfstedentocht is in het leegstaande gedeelte van het station in Sneek naast het Modelspoormuseum. Toegang uitsluitend met geldig museum toegangsbewijs. In de kerstvakantie van 21 december t/m 5 januari is het museum elke dag geopend op maandag en zondag van 13.00-17.00 uur en op alle andere dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie over de Friese museum Elfstedentocht, de openingstijden en toegangsprijzen zijn ook te vinden op www.modelspoormuseum.nl.

Foto: Janna Blom Fotografie