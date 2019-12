IJlster band in de Utherne

IJlst- Zondagmiddag 15 december treedt de IJlster band Young at Heart op in de Utherne in IJlst. De muziek die Young at Heart speelt is een combinatie van verschillende stijlen van blues en rock uit (voornamelijk) de jaren 60 en 70. Naast bekende songs wordt het publiek ook verrast met een aantal minder bekende, maar prachtige blues/rock juweeltjes.

Kom daarom op 15 december naar de Utherne om onder het genot van een hapje en een drankje, in een relaxte sfeer, te genieten van de muziek van Young at Heart. Toegang is gratis.