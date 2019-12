Klaverjaskampioenschap Súdwest-Fryslân in Oosthem

Oosthem- Het Himsterhûs organiseert al jaren klaverjasavonden in, met name, de winterperiode. We zien dat deze avonden de inwoners van Oosthem en omgeving (Folsgare, Abbega en IJlst) verbindt. De sociale cohesie wordt versterkt en dat is goed voor de mienskip. Om o.a. de sociale betrokkenheid van mensen binnen de regio nog groter te maken wordt in januari voor het eerst het Kampioenschap van Súdwest Fryslân georganiseerd.

De Stichting Dorpshuis ’t Himsterhûs zet zich in voor de leefbaarheid in Oosthem en omstreken door het in stand houden van een gebouw ten dienste van het sociale en culturele leven én het behartigen van sociale en culturele belangen van de inwoners van Oosthem en omstreken. Nu de gemeente Súdwest Fryslân recentelijk is uitgebreid met delen van de voormalige gemeente Littenseradiel ontstond het idee om het succes van onze klaverjasavonden in te zetten om een bijdrage te leveren aan de samenhang en betrokkenheid van de inwoners van de gemeente SWF.

Omdat er nog geen Klaverjaskampioenschap Súdwest Fryslân bestond, was dit een mooie gelegenheid om iets neer te zetten. We hebben gepeild in verschillende kernen van Súdwest Fryslân of er behoefte is aan een dergelijk evenement. Er kwamen vele positieve reacties op en daarom hebben wij de koe ook bij de horens gevat! Het idee is om een gezellig en vooral ook laagdrempelig toernooi te organiseren. Een mooi en bijzonder moment zal het worden voor de deelnemers.

Een nieuw jaar met vele nieuwe contacten en in noflike dei.

Kom ook 4 januari naar Oosthem en doe mee! De inschrijving sluit 2 januari

Voor verdere informatie en inschrijving: zie www.ithimsterhus.nl