Jelmer Wijma in Museum Slager

Sneek- Van 21 januari tot en met 19 april 2020 is in Museum Slager de expositie “Bespiegelingen” van Jelmer Wijma te zien. Jelmer Wijma, wiens werk wel vergeleken wordt met dat van Tjalf Sparnaay, tekent en schildert vanaf zijn lagere schooltijd. Hij ontwikkelde zich in Sneek, waar hij lange tijd docent was. Vanaf zijn verhuizing naar Vught in 2010 richt hij zich geheel op de kunst.

De expositie in Museum Slager toont een groot aantal werken uit de periode 2010-2020. Jelmer Wijma maakte ook nieuwe werken, waaronder het schilderij ‘Artisjokken’, waarvan het maakproces in een film van Ivo van Dijk in het museum te zien zal zijn. En een groot aantal verzamelaars stelde zijn werken ter beschikking. Op de zondagen 16 februari, 15 maart en 19 april zal Jelmer Wijma gedurende de openingstijden zelf aanwezig zijn voor een Meet & Greet.

De schilderijen van Jelmer Wijma prikkelen en vragen aandacht. Onderwerpen haalt hij rechtstreeks uit het dagelijkse leven. Lopend door de straat, uit de snoepjeswinkel of bij de bakker. Natuur, straattaferelen, theepotjes, gebouwen, portretten, deurtjes en vele andere voorwerpen zijn te zien. Realisme is de term die het eerst in je opkomt als je zijn schilderijen ziet. Bij nader inzien zijn het ware zoekplaatjes. De voorkant van een auto? Kijk dan naar de figuren in de bumper. En wat ligt er op het dashboard? De schilderijen van Jelmer Wijma vragen je aandacht. Hij speelt met “dichtbij en veraf” precies als je het totaalbeeld ziet, speels als je dichtbij op details inzoomt. Neem de tijd voor een schilderij en je wordt verrast en ontdekt vele lagen, vergankelijkheid, slijtage, sporen én kwinkslagen.

Jelmer Wijma had eerder exposities in onder meer ‘De Speeldoos’ en de Lambertuskerk in Vught. Ook produceerde hij de kleine bundel “Deuren” met korte gedichten bij zijn schilderingen van deur(fragment)en uit Weimar, Rome, Schotland en andere Europese landen.