Genieten van bijzondere orgelmuziek voor advent & kerst!

Nijland – Zondagmiddag 15 december 2019 geeft Dirk S. Donker, tot dit jaar organist van de Grote of Martinikerk in Sneek, een concert op het Willem van Gruisenorgel (1840) in de Nicolaaskerk.

SCANN (Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland) organiseert zondagmiddag een bijzonder orgelconcert door de bekende organist Dirk S. Donker. Hij speelt een afwisselend programma met muziek voor de advents- en kersttijd uit een periode van meer dan drie eeuwen. Zo zullen er werken van Heinrich Scheidemann, Johann Seb. Bach, Louis-Claude d‘Aquin, Johann Chris. Bach, Piet Post, Albert de Klerk, Alexandre Guilmant en César Franck ten gehore worden gebracht.

Dirk S. Donker was in de leer bij zijn voorganger (Ybe S. Rusticus) organist van de Sneker Martinikerk. Tevens studeerde hij aan het voormalige Leeuwarder Conservatorium bij Piet Post en bij Dom-organist Stoffel van Viegen in Utrecht. Ook studeerde hij beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, waar hij het einddiploma cum laude behaalde.

Momenteel is hij nog stadsbeiaardier van Sneek en beiaardier van Joure. Sinds 1963 organiseert hij zowel de orgel- als beiaardconcerten van de Grote of Martinikerk te Sneek. Dirk S. Donker concerteerde niet alleen in Nederland, maar ook in een aantal Europese landen en in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada & de Verenigde Staten.

Het orgel is in 1840 gebouwd door Willem van Gruisen (Leeuwarden). Er is in de loop van de tijd het een en ander gewijzigd aan het instrument. Bij de laatste restauratie in 2008 is het zoveel mogelijk in originele staat teruggebracht.

Zondag 15 december 2019 is er een gratis orgelconcert in de Nicolaaskerk te Nijland om 15.00 uur. De inloop is vanaf 14.30 uur met koffie/thee én een korte inleiding over de historie en werking van het orgel.