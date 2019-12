The Exploited, Comedy Club Sneek en Focus in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek-The Exploited (foto) is in de punkscene een pareltje. Dit jaar bestaat de Schotse formatie alweer 40 lentes. De legendarische punkband werd in 1979 opgericht door de gebroeders Wattie en Terry Buchan en Stevie Ross. Geïnspireerd door onder meer Sham 69 en natuurlijk The Sex Pistols maakte The Exploited snel naam. Zo sloeg het debuutalbum Punk’s Not Dead (1981) in als een bom. Het succes leverde hen zelfs een optreden op in het mainstream-muziekprogramma Top of the Pops.

De optredens van The Exploited haalden ook het nieuws dankzij de rellen die er vaak mee gepaard gingen. En dat was niet alleen in de beginjaren het geval. Zo mocht de band in 2003 Canada niet in voor een optreden nadat een groep van 500 fans nogal wat herrie had gemaakt in Montreal.

The Exploited zou later nog zeven albums uitbrengen vol met teksten over anarchie, politiek en anti-autoriteit, met Fuck the System uit 2003 als laatste wapenfeit. De line-up van de UK 82-punkers kende met de jaren wat wijzigingen, maar zanger Wattie is na bijna 40 jaar nog steeds van de partij! Dat scheelde in 2014 overigens slechts een haartje: bij een optreden in Lissabon kreeg hij een hartaanval. Maar Wattie bleek een taaie, waardoor hij met zijn rode hanekam vandaag de dag nog steeds met veel energie de troepen kan aanvoeren.

Rawside uit Duitsland neemt het voorprogramma voor zijn rekening. De hardcore-punkbank kende roerige tijden sinds 1993. Van de originele bandleden is alleen zanger Henne overgebleven. Zijn zoon neemt tegenwoordig plaats achter de drumkit. De teksten van Rawside zijn sterk politiek getint en vooral linksgeoriënteerd, de muziek valt in de categorie old-school hardcore-punk. De formatie uit Coburg leverde meerdere albums af, waaronder Police Terror (1995), Staatsgewalt (1997), Outlaw (2004) en Wilderstand (2010). Dit jaar verscheen er eindelijk, na een lange rustpauze, weer een nieuwe plaat: Your Life Gets Crushed.

Lachend het weekend in met stand-up comedy op de vrijdagavond in Poppodium Bolwerk met de vijfde editie van comedy club Sneek. De beste comedians uit de regio en de rest van Nederland trakteren deze vrijdagavond op goede grappen, scherpe meningen en verrassende zienswijzen.

Elke editie is er een andere line-up, bestaande uit twee stand-up comedians, een opkomend talent en een MC.

Bijna een halve eeuw oud en nog altijd is Focus ‘alive & kicking’! Begin dit jaar is er zelfs – voor het eerst sinds 2012 – een volledig nieuw album van de legendarische band verschenen: Focus XI.

Met een volstrekt unieke vorm van progressieve rock manifesteerde Focus zich in de eerste helft van de zeventiger jaren als het succesvolste en meest gewaardeerde exportproduct van de Nederlandse popmuziek. De hoofdzakelijk instrumentale hits ‘Hocus Pocus’, ‘House Of The King’ en ‘Sylvia’ hebben zich als tijdloos bewezen. Albums als ‘Moving Waves’, ‘Focus 3’ en ‘Hamburger Concerto’ staan te boek als monumentaal. Tot op de dag van vandaag tourt en oogst Focus grote waardering tot ver buiten onze landsgrenzen. Niet de minsten, Dave Grohl, Rush en Marillion om er een paar te noemen, zijn fan van deze pioniers van de progressieve rock. ‘Zware jongens’ als Opeth en Enslaved beschouwen Focus zelfs als een van hun belangrijkste inspiratiebronnen.

Nike gebruikte de wereldhit ‘Hocus Pocus’ in de commercial tijdens het WK voetbal in 2010. Hetzelfde nummer is bovendien te horen in de remake van de Amerikaanse sciencefiction-actiefilm ‘RoboCop’.

Het voorprogramma Scarlet Stories schildert met hun eclectische en unieke stijl bloedrode verhalen geïnspireerd door onder meer progressieve rock, heavy metal, film soundtracks, doom en ambient. Van origine in semi-akoestische vorm, maar inmiddels ook als zeskoppige band. In deze volledige bezetting werd recent het langverwachte eerste album ‘Necrologies’ uitgebracht, dat werd opgenomen met topproducer Joost van den Broek (o.a. Kovacs, Navarone, Anneke van Gierbergen’s VUUR). Hiermee grossiert de band in lovende recensies. NRC noemt de plaat “een sfeervol prachtdebuut”.

Donderdag 12 december 2019

THE EXPLOITED voorprogramma: RAWSIDE

19.00 uur / vvk € 22,- zaal € 25,-

Vrijdag 13 december 2019

COMEDY CLUB SNEEK

20.00 uur / vvk & zaal € 8,50

Zaterdag 14 december 2019

FOCUS voorprogramma: SCARLET STORIES

21.00 uur / vvk € 16,- zaal € 19,-