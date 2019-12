Sfeervol Kerstconcert Sneeker Mannenkoor EDOZA

Sneek- Het Sneeker Mannenkoor EDOZA zal zaterdag 21 december 2019 het jaarlijks Groot Kerstconcert geven.Deze keer in de RK Sint Martinuskerk (aan de Singel) in Sneek.Aanvang is om 20.00 uur.

Medewerking wordt verleend door de Friese sopraan Fardau van der Woude. Fardau zingt met het koor o.a. het prachtige kerstlied Sanctus en Sing, sing o Heavens. Daarnaast zal ze ook solistisch een paar liederen ten gehore brengen. Sebastiaan Schippers zorgt voor de muzikale omlijsting op orgel of piano.

Het koor staat ook dit jaar weer onder leiding van dirigent Jan Hibma uit Oosthem. Hij heeft wederom een prachtig programma samengesteld met nieuwe en bekende kerstliederen. Het koor zingt o.a. Brightest and best en Gabriëls boadskip. Bekende liederen zoals Stille Nacht en Cantique Noël ontbreken natuurlijk niet.

En zoals altijd is er ruimte voor samenzang. Kortom, alle ingrediënten voor weer een sprankelend en sfeervol kerstconcert zijn aanwezig. U hoeft alleen nog maar te komen om het mee te maken……….!

Kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij:

Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36, Sneek

Evangelische boekhandel Het Kompas, Nauwe Noorderhorne 21, Sneek

via de website www.edoza.nl/concerten en uiteraard bij de leden.

Kinderen tot 12 jaar gratis toegang!