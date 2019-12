Bijzonder kunstnijverheid in het Modelspoormuseum Sneek

Sneek- In de donkere bossen van Sachsen, in het Ertsgebergte, waar de mensen al bijna duizend jaar van de schatten in de aarde leven, ontstond een traditie die net zo verbonden is met mensen als bomen met de aarde. Het hout vormt de basis van een buitengewone vorm van kunstnijverheid. In het begin maakten mensen objecten voor zichzelf. In de 19e eeuw vergaarden de producten internationale faam. Over de hele wereld bestelde en kocht men houten speelgoed, figuren en piramides. Tot op de dag van vandaag is dat niet veranderd.

Sinds de tentoonstelling Magazijn van de Dromen in 2018 is er een samenwerking ontstaan tussen Drageno, leverancier van materiaal uit het Erzgebirgte en het Nationaal Modelspoormuseum. Een selecte, maar bijzondere serie van onder andere Notenkrakers, Rookmannetjes, Engel en Bergman, Pyramides zijn nu exclusief verkrijgbaar in het museum. Bijzondere en betaalbare geschenken voor de feestdagen.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie over de openingstijden zijn ook te vinden op www.modelspoormuseum.nl. Informatie over de kunstnijverheid artikelen is ook te vinden op www.drageno.de (ook te bestellen via het Modelspoor museum).

Foto: Modelspoormuseum