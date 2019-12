Theaterprogramma Sneek, Week 50

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Lebbis

De ervaring: Bovengrens II

Volgens Lebbis is het ‘iets meemaken’. Dat er iets gebeurt. En dan maar kijken hoe je erop reageert. En het toppunt van iets meemaken is ‘een ervaring’.

Dat je iets meemaakt en dat je het een paar jaar later nog weet. Eerste keer te veel gedronken. Die ene gitaar waar je altijd op speelt. Een verhaal wat je leest.

Ervaringen zijn scheerlijnen van je geest. Mooi gezegd he! Net als bij een De Waard tent. Hoe meer scheerlijnen hoe strakker hij staat. En hoe steviger hoe mooier. Nou. Dat doet een ervaring.

In De Bovengrens deel 1 heeft Lebbis gekeken waar we te ver gaan. Nog meer eten, meer reizen, meer series kijken. Meer. En het brengt ons weinig.

Comedy Club Sneek #5

Knock Out Comedy Crew

Na groot succes gaat het Comedy Club Sneek haar tweede seizoen in: stand-up comedy op vrijdagavond in Poppodium Bolwerk, waarbij Súdwest-Fryslân kan gaan genieten van comedians die tot de top van Nederland behoren. Iedere editie hebben we weer een andere line-up, bestaande uit een MC, twee stand-up comedians en een opkomend talent. Ga lachend jouw weekend in bij Comedy Club Sneek!

Janneke de Bijl

Zonder zin kan het ook

In haar debuutvoorstelling Zonder zin kan het ook is Janneke de Bijl (foto)niet alleen streng voor zichzelf maar ook voor de wereld. Ze fileert haar relatie, haar gezapige omgeving en de hele zelfhulpcultuur, die ze natuurlijk wel eerst even zelf heeft uitgeprobeerd.

Ze beantwoordt daarbij de volgende vragen: Hoe weet je of je ‘liefs’ of ‘groetjes’ moet schrijven? Wat kunnen mensen met kinderen leren van mensen met honden? En waarom lost hardlopen niks op?

Janneke studeerde af als filosoof, is lid van het prestigieuze comedycollectief Comedytrain en won in 2017 zowel de jury- als de publieksprijs van het cabaretfestival Cameretten.

Cultuur Kwartier Sneek

Kerstconcert LET It Snow

Tijdens deze gezellige familievoorstelling treedt een groot aantal leerlingen en docenten van Kunstencentrum Atrium op. Onder andere MUZT Musicalopleiding, KinderMuziekTheater, koren en diverse solisten trakteren je een uur lang op vele hits. Zing mee met kerstnummers van de laatste jaren en de nodige klassiekers die in een eigentijds jasje zijn gestoken. De muziek wordt verzorgd door een swingende live band!

