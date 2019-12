Singing – Swinging – Poëzie in Lewinski  

Sneek- In podium Lewinski in Sneek vindt een bijzonder evenement plaats:Waarbij dichters de mogelijkheid wordt geboden om hun gedichten in een muzikale vorm te presenteren ze kunnen zichzelf begeleiden of een muzikant(en) zullen hun ondersteunen, dit zal een nieuwe dimensie aan hun werk geven.

Tevens zal een jazz zangeres Annemiek Zijlstra welke begeleid wordt door haar kwartet, een aantal jazzstandaards ten gehore brengen.De gedichten worden in het Fries, Nederlands, Stadsfries en Engels

voorgedragen door dichters van binnen en buiten de provincie.

Na-afloop een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €15,50 per persoon. U kunt uw maaltijd reserven via de website van Lewinski.