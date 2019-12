Open les Muisic Kids Advendo

Sneek- Leerlingen van groep 5 en 6 opgelet! De Music Kids van Advendo houden maandag 16 december een Open Les!

Lijkt het je leuk om een slagwerk- of blaasinstrument bij de Advendo Music Kids te bespelen maar twijfel je nog of wil je meer informatie? Kom dan langs! Je mag ook meteen mee doen op een instrument naar keuze als je dat leuk lijkt! Er zijn deze avond tevens diverse mensen aanwezig welke je vragen of die van je ouders kunnen beantwoorden! De Open les is van 18:30 tot 20.00 uur in het Advendogebouw aan de Korte Vreugde 22 in Sneek. Neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Heb je nu al een vraag of wil je meer weten?

Stuur dan een mailtje naar José Tilstra op j.c@advendo.nl