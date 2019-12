Kerstconcert Evergreens in wijkcentrum De Spil

Sneek- Traditioneel op Tweede Kerstdag geeft Gemengd Koor Evergreens een concert met kerstliederen en andere gepaste evergreens. Het concert begint om 11.00 uur en vindt plaats in het wijkcentrum de Spil in de wijk Tinga, Molenkrite 169 te Sneek. De toegang is gratis!

Onder leiding van de nieuwe dirigent, Erwin de Ruijter, is weer een prachtig nummer aan het repertoire toegevoegd: It’s beginning to look like Christmas van Anita Kerr, een echte evergreen! Daarnaast zijn nieuwe canons ingestudeerd. Verder kunt u genieten van het prachtige The First Noël en Cantique de Noël, maar ook van traditionele nummers als Silent Night/Stille Nacht, When a Child is born en Little Drummer Boy. Uit het modernere genre wordt Merry Christmas Everyone ten gehore gebracht. Het belooft weer een mooi en gezellig feest te worden!

Het koor wordt begeleid door een nieuwe pianist: Ids Verbeek. Bij sommige nummers wordt de begeleiding uitgebreid met een eigen combo, bestaande uit een nieuwe drummer, Leo Roodhof en onze vertrouwde basgitarist Ronald Postma.

Er wordt een loterij met leuke prijzen georganiseerd ten bate van het koor. Voorafgaand aan het concert en in de pauze worden de loten verkocht in de foyer en na afloop kunnen de prijzen worden opgehaald bij het biljart.

Meer informatie betreffende het koor is te vinden op de website van Gemengd Koor Evergreens: www.evergreenssneek.nl. of op Facebook: facebook.com/evergreenssneek.

Na de Kerstvakantie worden de repetities in de Spil hervat op donderdag 9 januari.

Belangstellenden zijn van harte welkom.