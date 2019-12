Fries Scheepvaart Museum ook present bij Kerstmarkt Sneek

Sneek-Het Fries Scheepvaart Museum is zondag 8 december present bij de Kerstmarkt in Sneek met een kraam in winterse sferen. Hier komt u meer te weten over ons museum waar niet alleen de geschiedenis van de Friese scheepvaart centraal staat, maar ook de historie van de stad Sneek. Om ons museum op koers te houden kunt u lid worden van onze vriendenvereniging. Het museum is tijdens de kerstmarkt van 8 december 2019 geopend van 12.00 – 17.00 uur en de toegang is deze middag gratis! Kom langs en geniet van het museum in kerstsfeer.