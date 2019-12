Zaterdag 7 december: Heel Sneek Zingt …kerstliederen!

Sneek- Op zaterdag 7 december aanstaande, om 20.00 uur vindt er in de St. Martinuskerk van Sneek een samenzang plaats onder de titel “Heel Sneek e.o. zingt……kerstliederen”. De toegang is GRATIS (een kaars met zangboekje kost 1 euro).

Iedereen is welkom om te komen genieten van een prachtig kerstverhaal van pastoor Peter van der Weide, een actueel kerstverhaal van de Sneker stadsdichter Henk van der Veer, het Bogerman kamerorkest o.l.v. Anne Oosterhaven, Muziektheater Tinto!, The Christmas Voices o.l.v. Jan Blanksma, Het MartiniJongensKoor Sneek, Capella Sneek en een duet van Pastoor Peter van der Weide en Jan Kuipers en natuurlijk de eigen gezongen samenzang van alle aanwezigen met organist Henk de Haan.

Na afloop van de samenzang kunt u onder het genot van een (gratis) glaasje glühwein en een oliebol nog even napraten. Kortom, een feestelijk kerstgebeuren dat voor iedereen toegankelijk is om alvast in kerststemming te komen.