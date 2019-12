Groot Kerstconcert in historische Martinikerk Bolsward

Bolsward-Fanfare Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Oudega (SWF) geeft samen met Sjonggroep Majim uit Koudum een Groot Kerstconcert in de historische Martinikerk in Bolsward.

Eendracht Maakt Macht is al bijna een halve eeuw een toonaangevende fanfare in Fryslân. In november werd EMM nog kampioen in de A-groep tijdens het Survento Fanfare Entertainment Festival in Surhuisterveen.

Majim is een zanggroep bestaande uit ruim 40 leden en heeft een zeer wisselend repertoire zoals gospel, pop en musicalnummers, Ierse folksongs en veel meer.



De historische Martinikerk vormt op 21 december het sfeervolle decor van dit gratis toegankelijke concert. De aanvang van het concert is 20.00 uur.