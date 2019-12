Goliath is de naam!

Sneek-Een bootnaam als bedrijfsnaam: Goliath. De boot is al lang niet meer van Sjoerd Kampen en Pien Keizer. Ze verkochten de boot en pompten het geld in de onderneming. “Het was gewoon heel eenvoudig. Ik had die centen nodig voor de opbouw van het bedrijf. Zo heb ik de afgelopen tien jaren geen eigen schip gehad, omdat ik het me eigenlijk niet kon veroorloven.”

Frjemde Fûgel

Sjoerd Kampen, 57 jaar, heeft in zijn leven heel wat bootjes gehad. Hoofdschuddend overdenkt hij het, maar het aantal kan hij zo niet noemen. Spontaan begint hij met liefde te vertellen over de Frjemde Fûgel, gebouwd door een werknemer op de beroemde werf van “Eeltsjebaes” in Joure. Pien komt er grinnikend even bij zitten, want Sjoerd en verhalen …. die moet je soms wat bijsturen en natuurlijk geniet ze graag even mee, denkend aan die fijne herinneringen: “Wout was toen baby.” In een mand op de kajuitbank ging hij mee naar Terschelling. “Toen viel hij met mand en al van de bank en hij gaf geen kik.” Wout, hun zoon, is nu 22 jaar en werkt in de koopvaardij op de wereldzeeën.

Over de Frjemde Fûgel besluit Sjoerd: “Die moest dichttrekken; wel wat gedoe.” En over de nieuwe eigenaar van die boot destijds: “Hij stierf een paar jaar later, omdat hij op een botenbeurs met zijn hoofd tegen een davit was gelopen.” Hè? Hoor ik dat goed? Niet te geloven.

Twintig jaar geleden kochten Sjoerd en Pien samen met buren Goliath. Zo konden ze mooi de kosten delen. Goliath is een Waalschokker van 16,5m lengte uit ca. 1930, een stalen, geklonken platbodem. Een Waalschokker is een algemene type aanduiding, het is geen uniform schip. Het was voor de zalmvisserij op de grote rivieren, voor op de Waal onder anderen. Er waren er honderden van. Op de Waal werden ze stroomopwaarts gebracht met een sleper tot in Duitsland. Daar bleven ze ongeveer een half jaar met of zonder gezin en langzaam lieten ze zich huiswaarts afzakken.

Een Waalschokker was na dienst niet meer praktisch voor de visserij en ook niet heel geschikt voor de watersport. De mast die eertijds werd gebruikt voor de visnetten was een zeilmast geworden, maar daarmee werd het geen zeiler. Het schip was zwaar ondertuigd. “Het was gewoon een lelijk eendje.” EendJE? “Het schip had een meer dan 2 meter hoge kop: “Ik moest echt achterop het schip op een kist staan”, zegt de niet kleine Sjoerd Kampen.

Het kwam niet zo nauw bij dit schip. “Het was wel een sterk schip. Je kon er gewoon een deukje in varen. En in de kuip – je kunt het je niet voorstellen – kon je gewoon een fikkie stoken. We stookten er in een vuurkorf.”

Tien jaren hadden Sjoerd en Pien het schip. Sjoerd gebruikte het voor allerlei doeleinden. Hij charterde er ook mee. En na 5 jaren gedeeld eigenaarschap kon hij de buren uitkopen.

Omgekeerd vernoemd

De betekenis en waarde van de naam Goliath is bescheidener en persoonlijker dan menigeen zou kunnen invullen. Het schip Goliath heeft waarschijnlijk altijd de naam gehad. “De naam paste bij het schip”, zegt Sjoerd resoluut. Hij vond het gewoon een mooie Waalschokker, liet de naam zo, genoot van het schip en ook de volgende eigenaar behield de naam.

Natuurlijk noemden mensen ‘David en de reus Goliath’, bij het zien van of spreken over de Goliath. En over zijn bedrijfsnaam ‘Goliath’ vragen mensen vaak: “Hoe kom je aan die naam?” ‘En dan vertel ik dat mijn Waalschokker zo heette. De Goliath ben ik wel kwijt, maar ik kan nu Goliath wel voortzetten.’ Sjoerd’s franchise scheepsmakelaardij is groot met veel schepen in ook wereldwijde verkoop, dus zou hij ook een grootse betekenis aan ‘Goliath’ kunnen geven. “Totaal niet.” Aan Sjoerd’s reactie zie je dat groots en trots denken zodanig niet is verinnerlijkt. Sjoerd is bescheiden in dat opzicht. Uit liefde voor dat schip, om de warme herinneringen vernoemde hij zijn bedrijf naar zijn boot. “Voor mij is een schip meer dan een schip. Een schip is liefde. Ik heb echt heel warme herinneringen aan dat schip. Dat schip heeft mij ook verder geholpen in mijn ontwikkeling, in wat ik nu doe. Ik heb heel veel te danken aan dat schip. Het is een verlengstuk van mijn leven geworden en daarom heb ik mijn bedrijf ook Goliath genoemd.” De gevoelstaal rolt uit zijn mond. “Concreet? Kun je een voorbeeld geven?” “Misschien het mooiste dat ik meemaakte met dat schip, was de bruiloft van een Soedanese vriend, ongeveer 15 jaar geleden. Pien en ik zaten in het vluchtelingenwerk en zo leerden we hem kennen. Wij organiseerden een trouwfeest voor hem op het water. Hij trouwde met de handschoen. Dat wil zeggen dat zijn vrouw in Soedan was tijdens de huwelijkssluiting. Er was ‘natuurlijk’ geen familie bij. We hadden daar een prachtig feest met een Afrikaanse band.”

Na de Goliath hebben Sjoerd en Pien vorig jaar pas weer eens een schip voor hunzelf gekocht: een Visserman Schokker 9.50 van zijn favoriete ontwerper Martin Bekebrede. En prompt zag Sjoerd deze nazomer zijn oude Goliath varen! Op De Fluezen, Dochter Meike, 14, reageerde: “Die wil ik zien.” Zij was aan boord als baby en had het schip verder nooit meegemaakt. Ze zijn direct in hun bijbootje gestapt en naar de zeilende Goliath gemotord. Ze praaiden en zijn opgestapt bij de varende Goliath. Een zo zag Meike het avontuur waarmee het bedrijf van haar vader startte, waarmee ze wel is opgegroeid.

Zolang Sjoerd Kampen zijn scheepsmakelaardij heeft, is hij lid van de Koninklijke watersportvereniging Sneek. En dat is best bijzonder, want Sjoerd past niet binnen de missie van de KWS. Sjoerd heeft passie voor traditionele schepen, plat- en rondbodems en boten met een historisch verhaal.

Annechina de Jong