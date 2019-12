Kerstconcert Fries Mannen Ensemble gaat niet door

Sneek- Al meer dan tien jaar organiseert het Fries Mannen Ensemble uit Sneek een traditioneel kerstconcert in de Doopsgezinde kerk te Sneek wat gratis voor een ieder toegankelijk is.

Dit kerstconcert stond dit jaar gepland voor zondag 8 december aanstaande.

Wij en ook de soliste Judith Sportel en pianist Jimco Zijlstra vinden het erg jammer u mede te moeten delen dat wegens omstandigheden kan dit concert geen doorgang vinden.

We gaan er vanuit dat in we in de nabije toekomst u los van de kerst op een ander moment mogen trakteren op een concert met eerder genoemde soliste en pianist.