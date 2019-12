Flower Power in het Atrium van Sneek

Sneek- Vanaf vanmorgen tot vanmiddag 17.00 uur is er een Flower Power Markt in het Atrium van Sneek. De bezoekers kunnen zich informeren en inspireren over een duurzame, gezonde en kleurrijke levensstijl!

Er was aan het begin van de middag al volop gezelligheid: markt, workshops en lezingen op gebied van duurzaamheid; (h)eerlijk lokaal eten, ruilen, delen & repareren, natuurlijke gezondheid, groen & zelf(voorzienend) aan de slag, en een creatieve & kleurrijke levensstijl.



Op de markt kun je heerlijk sneupen, inspiratie opdoen en shoppen! Zo vind je er trendy handgemaakte producten, vintage, kleurrijke designer & alternatieve kleding, eigenzinnige sieraden, kinderkleding & accessoires, natuurlijke verzorgingsproducten, (vintage) woonaccessoires, en andere hippe duurzame goodies.

Daarnaast kun je deelnemen aan allerlei workshops, waarop volop gebruik werd gemaakt.

Foto’s Henk van der Veer