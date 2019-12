Dylan en Colin bij de Grote Sinterklaasshow in Theater Sneek

Sneek- Bijna ademloos zitten Dylan en Colin met hun moeder naar de Grote Sinterklaasshow in Theater Sneek te kijken. Een prachtige en vrolijke maar vooral kleurrijke sinterklaasvoorstelling op het podium van de Sneker schouwburg. De interactieve voorstelling, van klappen in je handen en stampen met je voeten, trekt een vol theater. Na de voorstelling is er voor de kinderen en hun ouders nog een meet & greet met Sint Nicolaas en zijn Pieten.

Er zijn vanmiddag in totaal drie voorstellingen. Voor meer info: www.theatersneek.nl

Foto’s Henk van der Veer