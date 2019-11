Ook Simen Slak praat nu Fries

Sneek-Prentenboek-hoofdpersoon Sijmen Slak van de Ysbrechtumse boekenmaakster Marianna van Tuinen, heeft in recordtempo Fries geleerd. Een halfjaar na uitgave van Het huis van Sijmen beleeft de slak zijn avonturen Friestalig in It hûs fan Simen.

Simen heeft een rechthoekig huis op zijn rug. Een apart bouwsel, maar het kan veel vrolijker, vindt de slak en gaat op zoek. Glijdend door het bos ontmoet hij diverse andere dieren, die graag wat kwijt willen aan Simen. Daar wordt het huis vooral zwaarder van. Als de slak door al dat gewicht haast niet meer vooruit komt, vindt de nachtuil de oplossing.

It hûs fan Simen is geschreven en in kleurige papiercollages geïllustreerd door Marianna van Tuinen. Net als haar eerdere dierenuitgaven Remus Reuzenmuis/Remus Reuzemûs is het een publicatie van Elikser Uitgeverij in Leeuwarden.

www.mariannavantuinen.nl