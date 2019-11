Nederlandse topviolist naar Friesland voor pop-up 4 Jaargetijden in Theater Sneek

Sneek- Cultuur Kwartier Sneek organiseert i.s.m. Nootstroom op 18 december een sprankelend concert met de 4 Jaargetijden van Vivaldi, een van de meest tot de verbeelding sprekende werken uit de muziekgeschiedenis. Met een absolute topbezetting neemt gastheer Arnaud Oosterbaan je mee in een betoverende wereld waarin wolken donderen, verliefde vogels fluiten, waakzame honden blaffen en strijkers zingen. Het werk wordt uitgevoerd in een dynamische setting, met de musici staand rondom de solist. De beroemde vioolsolo’s worden vertolkt door de jonge snel rijzende ster Pieter van Loenen. Concertmeester is topvioliste Eva Stegeman, inmiddels de vaste frontvrouw van Nootstroom. “Buitengewoon energiek en diep muzikaal,” was het jurycommentaar van het Nederlandse Vioolconcours, waar Pieter van Loenen in 2016 de tweede prijs en de NTR Publieksprijs won. Sindsdien gaat het hard met deze jonge violist. Pieter van Loenen is geselecteerd als finalist van. In maart en april 2019 reisde hij, als genomineerde voor de Dutch Classical Talent Award, met een bijzonder soloprogramma op tournee langs de grote concertzalen van Nederland.

“Dit flitsende eenmalig te bewonderen concert is een absolute aanrader om mee te maken in de donkere decembermaand ”, aldus artistiek leider en dirigent Arnaud Oosterbaan van Nootstroom. Na afloop is er in de foyer gelegenheid om ongedwongen kennis te maken met de uitvoerenden. De kaartverkoop start aankomende maandag 2 december. Meer informatie op www.theatersneek.nl en www.nootstroom.com.

Nootstroom Stichting Nootstroom brengt Friese professionele musici en jong talent samen met gerenommeerde solisten en aanvoerders tijdens uitdagende projecten met verbindende klassieke muziek-programma’s. Een broedplaats waarin talent van jong en oud ontwikkeld kan worden en een hotspot voor het beleven van klassieke muziek in Friesland en omstreken.

Theater Sneek Opera Gala woensdag 18 december, 20.30 uur

€ 12,50

Kaartverkoop Theater Sneek www.theatersneek.nl

0515 – 431 400 Kassa@cultuurkwartier.nl

