Hieslum in rep en roer voor musical

Hieslum- Bijna zes jaar geleden werkte een groot aantal inwoners van Hieslum mee aan het kerstspektakelstuk ‘Scrooge’.

En nu is het 2019, de hoogste tijd voor een nieuw evenement aldus Herre Heeres, voorzitter van de Stichting Behoud kerk Hieslum. In mei formeerde Heeres een projectgroep om zich heen. Al gauw volgde een idee. Hieslum zou zich in de kijker gaan zetten met een heuse ‘Wintermusical’. Deze wordt opgevoerd op 13, 15 en 18 december in de loods van de familie Heeres.

Oerlibje yn ‘e Weismytmaatskippij gaat over zwerfster Korrie. Zij moet vlak voor de kerst halsoverkop op zoek naar een nieuwe staplek voor haar mobiele woning ; een oude grijze container. Haar container had een mooi plekje voor de woning van de burgemeester. De vrouw van de burgemeester schaamt zich echter voor deze roestige afvalbak en haar bewoonster. Zodra ze de kans krijgt stuurt ze Korrie van haar erf. Die arme Korrie druipt daarna af naar het park. Gelukkig zorgen haar vrienden en een onbekende weldoener ervoor dat het voor Korrie toch nog een fijne kerst wordt.

Deze fleurige, Friestalige musical is geschikt voor het hele gezin. Jong en oud zullen genieten van de belevenissen van zwerfster Korrie en haar vrienden. Naast volwassen spelers en figuranten uit Hieslum en omgeving , wordt er gezongen en gedanst door kinderen van de basisschool in Parrega.

Bij een musical hoort natuurlijk muziek. Vocal Roses, een muzikaal trio uit Oudemirdum zal de toeschouwers vermaken met hun meerstemmige zangpartijen. Een tweetal zangers en een blaasensemble maken het muzikale plaatje compleet.

Het decor wordt meer dan bijzonder. Op de speellocatie wordt een prachtig winters dorpje gecreëerd, compleet met een plein en een burgemeesterswoning. Een speciale bouwploeg is hier al geruime tijd mee bezig.

Naast spelers, muzikanten en bouwers is er nog een grote groep Hieslumers die op andere vlakken meewerkt aan de musical. Met zijn allen werken de dorpelingen als een team aan hun project met als doel de toeschouwers een onvergetelijke avond te bezorgen. Mis het dus niet! U kunt kaarten bestellen via www.musicalhieslum.nl voor de voorstelling op 13, 15 of 18 december.