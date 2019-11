Ontdek de Makkumersúdwaard tijdens strúntocht

Makkum–Verspreid over de IJsselmeerkust wisselen grote stukken natuur zich af met recreatieve gebieden. Zo ook bij de Makkumersúdwaard, dat aan de rand van het toeristische dorp Makkum ligt. Hier kun je volop genieten van de rust en een mooie wandeling maken. Onze natuurgids neemt je graag mee. Wanneer? Zaterdag 14 december van 10.00 – 13.00 uur. Grijp deze unieke kans, trek de wandelschoenen aan en geniet al wandelend van de Friese natuur. Interesse? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten of 0511- 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

De Makkumersúdwaard is een soort schiereiland in het IJsselmeer. Hier loop je door de kruidenrijke ruigtes en rietvelden. In het gebied leven veel verschillende vogels. De baardmannatje is er een voorbeeld van. Deze bijzondere rietvogel buitelt als een echte acrobaat door het riet en eet zomers insecten. Zodra de winter in aantocht is, dan schakelt hij over op een vegetarisch dieet van (riet)zaden. Om deze zaden te kunnen verteren past deze kleine rietvogel zijn maag aan. Het baardmannetje is te herkennen aan zijn karakteristieke ‘bakkebaarden’

In het ondiepe water voor de kust zijn vanaf begin oktober regelmatig kleine zwanen en knobbelzwanen te vinden. Langs de Friese IJsselmeerkust worden soms meer dan tweeduizend kleine zwanen geteld, dat is twintig procent van de wereldpopulatie. Ze komen af op de onderwaterplanten die hier groeien en eten bijvoorbeeld de wortelknolletjes van het fonteinkruid. De elegante watervogels verdwijnen weer zodra de knolletjes op zijn. Tot die tijd krijgen ze gezelschap van eenden als brilduiker en tafeleend.

Foto: It Fryske Gea