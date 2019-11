Zondagmiddag het Noordelijk Prinsentreffen in Het Bolwerk

Sneek- Zondagmiddag a.s. is het Noordelijk Prinsentreffen in Het Bolwerk Sneek. Een fantastisch feest waar carnavalsverenigingen van boven de rivieren op een ongedwongen wijze elkaar ontmoeten.

Een middag met veel live muziek en een prachtige gelegenheid om de banden met elkaar te versterken!!!

Tijd: van 14.00 tot 18.00 uur.

Locatie: Cultureel Pop Centrum ’t Bolwerk aan de Kerkgracht 8 te Sneek.

De artiesten hebben er zin in !!

Zo zijn er optredens van Feest DJ Mentwitt, de drummers van Hallelujah Makkum, Double Party, JôN! (Jon met een Dakje) en de Cupidots.

Ook mensen die wel wat met carnaval hebben, maar niet bij een vereniging zijn aangesloten, kunnen ook gerust komen onder het motto. ‘als je maar gezellig bent !!’

Zie ook op Facebook: https://www.facebook.com/Noordelijk-Prinsentreffen-644733426041199/