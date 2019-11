Singing Swinging Poëzie bij Podium Lewinski

Sneek-Op zondagmiddag 15 december organiseert Stichting FryX opnieuw een bijzonder cultureel evenement bij culinair podium Lewinski in Sneek. Het wordt een boeiende mengeling van gedichten en muziek onder de titel Singing Swinging Poëzie. Dichters presenteren hun werk in muzikale vorm, waarbij ze zichzelf begeleiden of worden ondersteund door één of meer muzikanten. Daardoor krijgen de gedichten een nieuwe dimensie.

Tijdens de middag zal een keur aan bekende en minder bekende dichters hun werk voordragen: Melvin van Eldik, Janna van der Meer, Heleen Wagemans, Iris Yasmin, René Alberts en Marten Visser. Daarnaast treedt jazz-zangeres Annemiek Zijlstra op, begeleid door haar eigen kwartet. De presentatie is zoals altijd in handen van Amieke de Rapper.