Tovernacht in AZC

Sneek- Het WOLKENTHEATER organiseert in een twintigtal asielzoekerscentra (AZC’s) een groot theatraal feest onder de naam TOVERNACHT VAN SINTERKLAAS. Ook vluchtelingenkinderen worden omgetoverd. In de voorstelling spelen ze namelijk hulppieten, want bij Sinterklaas telt iedereen mee! Het feest is te zien en te beleven o.a. op woensdag 4 december in AZC Sneek (16:00 uur) en AZC Burgum (19:30 uur).

Vluchtelingenkinderen in de Nederlandse AZC’s weten al heel veel over Sinterklaas; ze horen het op school, van het Sinterklaasjournaal of van andere kinderen. Sinterklaas is heel belangrijk voor ze. Hij brengt niet alleen cadeautjes, maar opent de deuren naar Nederlandse gewoontes, cultuur en samenleving. Daarom is het van belang dat de Goedheiligman ook hun huisjes niet voorbij gaat. Dankzij het WOLKENTHEATER gebeurt dat niet.

Stichting WOLKENTHEATER is in 1993 opgericht door een aantal naar Nederland gevluchte kunstenaars uit het voormalig Joegoslavië. Al meer dan 25 jaar speelt het gezelschap met passie, betrokkenheid en overtuiging theatervoorstellingen voor vluchtelingenkinderen. Adrijan Siniša Rakić, directeur van het WOLKENTHEATER: ‘Met onze activiteiten kunnen de kinderen zich creatief uiten en met elkaar plezier maken, kortom: zorgeloos kind zijn. Dit is heel belangrijk voor hun helingsproces’.