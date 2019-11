Tien Jaar Volkskerstzang Súdwestkoor

Sneek- Het Súdwestkoor o.l.v. Jan Brens houdt voor de 10e keer de Volkskerstzang op zondag 15 decemberom 15.00 uur in de Oosterkerk van Sneek. Gasten zijn sopraan Monique Topeeters uit Workum en het Fries Blazers Ensemble. Voor de eerste keer zal Doeke van Wieren uit Wommels het koor begeleiden op piano.

Het ruim 50 leden tellende koor zal traditionele en nieuwe kerstliederen ten gehore brengen.Men opent met een bijzondere canon: Zing een lied van de vrede. Het lied “Nacht van de Nachten” is gebaseerd op muziek uit Mozart’s opera Le Nozze di Figaro (Voi che sapete). De teksten en arrangementen werden door de dirigent gemaakt.

Monique Topeeters zal bovendien deze originele aria van Mozart gaan zingen. Zij is een graag gehoorde solist bij diverse concerten in de regio. Afkomstig uit Limburg, waar zij van zangpedagoge Magda Crijns haar opleiding kreeg, verhuisde zij naar Workum. Al ruim 10 jaar kan het publiek van haar mooie stem genieten!

Als derde zal Jan Brens op saxofoon een instrumentale versie van Voi che sapete uitvoeren. Doeke van Wieren begeleidt diverse koren op piano. Van origine afgestudeerd organist heeft hij zich in de loop der jaren bekwaamd tot dirigent van koren, o.a. het Parochiekoor in Blauwhuis en de Martinicantorij van Bolsward.

Het Fries Blazers Ensemble is voor de 5e keer bij de VOLKSKERSTZANG aanwezig. Uit een bestand van ruim 40 muzikanten werd ook deze keer een groep van 25 enthousiaste leden gevormd, die liefhebber zijn van koraalmuziek en licht klassieke werken.

Wijlen Douwe de Boer uit Buitenpost gaf de aanzet tot dit muziekkorps en attendeerde diverse collega-blazers op een orkest in projectvorm. Als cornettist bij enkele brassbands was zijn netwerk behoorlijk groot. Dit resulteerde in het Fries Blazers Ensemble met als dirigent Jan Brens.

Men komt jaarlijks een 8-tal keren bij elkaar om middels 1 repetitie in 4 concerten te spelen. Een nieuw muziekstuk is “Vrede van Bethlehem”, een compositie van de dirigent. Er is een 5-tal keren samenzang ingeruimd met begeleiding van het orkest. Bij het “Ere zij God”zal Doeke van Wieren op het orgel het publiek begeleiden.

Kaarten à 5 euro zijn te krijgen bij PRIMERA (Singel 10) te Sneek of aan de kerk op de concertdag.