Theaterprogramma Sneek, Week 49

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Huub Stapel

Het Huwelijk

Huub Stapel is weer solo te zien in de theaters met de wervelende one-man-show Het Huwelijk, geschreven door Haye van der Heijden (script Mannen komen van Mars, Brouwen van Venus). Als ervaringsdeskundige filosofeert, confereert, zingt, dicht en speelt Huub virtuoos rond dit aloude instituut en confronteert het publiek met de ongemakken en gemakken, de verleidingen en geneugten, de ergernissen, de sleur, de kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval; de breuk. En natuurlijk de hoop op nieuw geluk…

Deze pijnlijk grappige voorstelling is geschikt voor iedereen die getrouwd is, getrouwd is geweest, nooit getrouwd is, van plan is om te gaan trouwen of er niet aan moet denken om ooit te gaan trouwen.

Toneel // di 3 december // 20.15 uur // € 27,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Tryater

Raze om protters, met voorafgaand Pakjesavond in Theater Sneek

In deze aandoenlijke theatervoorstelling word je gegijzeld door Doede, maar maak je geen zorgen, hij heeft geen kwaad in de zin. Hij wil alleen maar heel graag dat je even luistert. Hij neemt je mee in zijn wereld, in zijn dromen, langs de paden van zijn onvrede, eenzaamheid en verlangens. Kun jij hem horen?

Pakjesavond in Theater Sneek

De warmte en gezelligheid rond 5 december zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom organiseren we samen met Tryater Rûnom, op 4 december voorafgaand aan de voorstelling Raze om protters, pakjesavond voor iedereen die graag Sinterklaas wil vieren, maar er om bepaalde redenen geen gelegenheid toe heeft.

Op vertoon van een kaartje voor de voorstelling is pakjesavond gratis toegankelijk. Met snert, warme choco en strooigoed.

Theater // wo 4 december // 20.15 uur, pakjesavond 18.15 uur // €20,00, CJP: €18,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Tineke Schouten

Highlights

Een theateravond gevuld met alleen de beste van de beste typetjes, sketches, grappen en liedjes. Legendarisch en toch steeds weer verrassend. Highlights was vorig seizoen al avond na avond uitverkocht; dit seizoen gaat Tineke onvermoeid verder. Ze put dan ook uit een carrière van meer dan 35 jaar vol tijdloze hoogtepunten, aangevuld met nieuw materiaal. Trouwe fans weet ze onophoudelijk te boeien. Terwijl nieuwe fans haar voorgoed in hun hart sluiten. Met een schatkist vol pruiken, accenten, absurde personages en pijnlijk herkenbare situaties garandeert de ware koningin van de typetjes steeds opnieuw een avond vol schaterlachen. Deze monumentale show maakt eens te meer duidelijk hoe iconisch haar oeuvre is.

Cabaret // vr 6 december // 20.15 uur // € 38,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De verleiders Female

Een voorstelling onder de gordel

DE VERLEIDERS maken stukken over macht. Eén onderwerp hebben ze laten liggen: de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Tot nu toe. Want hier zijn DE VERLEIDERS FEMALE: Jelka van Houten, Susan Visser, Stephanie Louwrier, Gusta Geleijnse en Dunya Khayame. Brandende kwesties als maatschappelijke rolverdeling, het glazen plafond, de hardnekkige loonkloof, male privilege en #MeToo, ze komen allemaal aan bod. Afgewisseld door keiharde feiten die definitief afrekenen met de vraag of machtsongelijkheid nog een onderwerp is dat besproken moet worden (antwoord: ja).

Dit alles volgens het bekende en beproefde VERLEIDERS-concept: een mix van stand-up, crosstalks, interactie met het publiek en persoonlijke verhalen. Energiek, vilein en kritisch. Ook de vrouw zelf komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. De actrices kruisen de degens en bewijzen voor eens en altijd dat de man niet langer meer de norm is, want dat heeft nu wel lang genoeg geduurd. Na afloop kun je alleen maar concluderen: “Wat een voorstelling met kloten.”

Toneel // za 7 december // 20.15 uur // € 31,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Chris Hinze

Incredible India

Voor zijn allerlaatste multimedia Theater solo concerttour INCREDIBLE INDIA reisde fluitist, componist en reiziger maandenlang door India, waar hij sinds 1974 kind aan huis is. In dat jaar kreeg hij Bansuri fluitles in Bombay van de legendarische meesterfluitist Ragunath Seth.

Het was liefde op het 1e gezicht en sindsdien toog de fluitvirtuoos om de 2 a 3 jaar naar dit betoverende land vol tegenstellingen.

Incredible India neemt je mee naar de onbekende en fascinerende en kleurrijke wereld van 1.5 miljard Indiërs. Hun bizarre leven te midden van de overvolle grote steden, hun chaos, armoede en rijkdom, de overweldigende natuur, de talrijke Hindoeïstische tempels en paleizen en de prachtige stranden en eilanden.

Muziektheater // za 7 december // 20.15 uur // € 19,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Jouster fanfare

In het programma Fiere Ferhalen komen indrukwekkende vluchtverhalen muzikaal tot leven. Er wordt een, speciaal voor de fanfare geschreven, compositie Days of Anger ten gehore gebracht. Dit wordt live ondersteund met beelden van de zandtovenaar. Verder leveren Khalid Bechir and friends (saz) en een professioneel trio van het Prins Claus conservatorium (piano, cello, trompet) een prachtige bijdrage. De apotheose aan het slot van het concert zal deze samenwerking bevestigen.

Elkaar ontmoeten staat deze middag centraal. Dit gebeurt door te proeven aan elkaars muziek maar ook van elkaars eten. Kortom, muziek van over de hele wereld in een afwisselend, kleurrijk programma!

Muziektheater // zo 8 december // 14.00 – 18.00 uur // € 19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Raymond van Olphen (De Verleiders Female)