The Crooked released tweede EP ‘Reversed Evolution’

Sneek- De Sneker rockband The Crooked presenteert op 21 februari 2020 hun nieuwe EP ‘Reversed Evolution’ in het Bolwerk in Sneek. Stevige drums, opzwepende baspartijen en vette gitaarriffs zullen deze avond naar je oren worden geslingerd. De band bracht op 15 november de eerste single van deze EP uit.

Deze single, gelijknamig aan de EP, geeft een goede indruk van de nieuwe EP, waarop de band hun nieuwe en ontwikkelde sound ten gehore zal brengen. The Crooked laat zich inspireren door bands als Foo Fighters, Green Day en Royal Republic. Fans van deze band mogen deze avond dan dus niet missen.