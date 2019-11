Feestsensatie Pater Moeskroen en Country Act Handsome Johnny in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- Pater Moeskroen stond aan de wieg van krakers als ‘Joost’, ‘Laat Maar Waaien’, Dansen’ en ‘Hela Hola’. En wie herinnert zich niet de hit ‘Roodkapje’? Daarmee stond de groep in 1991 maar liefst veertien weken in de Top 40, met een tweede plek als hoogste notering.

Aanstekelijke folk, knallende feestnummers en meeslepende ballades; Pater Moeskroen brengt het met een karrenvracht aan instrumenten wat het herkenbare Moeskroen-geluid maakt! Live is de band een ware feestsensatie, vol herkenning voor jong en oud.

Pater Moeskroen is sinds de oprichting in 1985 een graag geziene gast op festivals, in clubs, theaters en zalen. Een show vol kolderieke muzikale fratsen, maar waar ook plaats is voor ontroering en diepgang. Ongetwijfeld zal er ook het nodige voorbij komen van hun meest recente album, De Reservebelgen.

De sympathieke countrygroep Handsome Johnny brengt zijn muziek met gevoel. Het publiek wordt vakkundig ondergedompeld in een sound van melancholie en nostalgie.

Zanger en schrijver Mark van Dijk schuwt de klassieke thema’s niet en in zijn teksten maakt hij daarbij gebruik van bekende metaforen. Hij zingt over liefde en eenzaamheid en de zin van het bestaan zonder daarbij aan originaliteit in te boeten. Samen met de muzikale interpretatie van de band zorgt het voor een verbluffend resultaat.

De muziek creëert een gevoel van harmonie en onderlinge saamhorigheid. Het is dat gevoel wat hen verbindt. Met elkaar als band maar vooral ook met het publiek. Want wie wil zich nu geen Handsome Johnny voelen? Vrij van zorgen en altijd onderweg. Naar een onbekende bestemming en een nieuw avontuur. Mark van Dijk haalt zijn inspiratie uit het werk van onder anderen Bob Dylan, Tom Petty, JJ Cale, CCR, Johnny Cash en The Rolling Stones. Eerder al nam de songsmid uit Eindhoven drie albums op, maar nooit eerder had hij zoiets in handen als nu: een geweldige band met muzikanten die allen hun sporen hebben verdiend in de muziek.

Zaterdag 7 december 2019

PATER MOESKROEN

21.00 uur / vvk € 14,- zaal € 17,-

Zondag 8 december 2019

HANDSOME JOHNNY

15.00 uur / gratis

Foto: Pater Moeskroen Dirk Hoogendoorn Moens