Kerstvesper door Sneker Cantorij op 25 december

Sneek- Op de eerste Kerstdag organiseert de Sneker Cantorij traditiegetrouw een vesper in de St Martinuskerk in Sneek. Onder leiding van onze dirigent Jan Stulp wordt hard gewerkt een mooie vesper voor te bereiden. In de kerstvesper wisselen koormuziek en samenzang elkaar af en wordt het kerstevangelie gelezen.

Medewerking verlenen pastoor van der Weide, organist Ulbe Tjallingii en violiste Hanneke van Ulsen. De kerstvesper zal plaatsvinden tussen 16.00 en 17.00 uur in de St Martinus aan de Singel in Sneek.Na afloop is er een deurcollecte om de onkosten te dekken. We hopen ook dit jaar weer het kerstfeest met velen muzikaal te mogen vieren.