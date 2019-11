Genieten geblazen tijdens de Culinaire Elfstedentocht in Sneek

Sneek – Het was weer culinair genieten geblazen tijdens de novembereditie van de Culinaire Elfstedentocht. Net als elke editie hadden 11 restaurants in hartje Sneek de handen weer flink uit de mouwen gestoken om alle 150 deelnemers te voorzien van heerlijke gerechten. Deze editie deden onder meer Klein Java, Sing King Ling, Aan de Gracht, Pata Negra, de Walrus, de Bommel, Onder de Linden, Proeflokaal, Markt 23, Biercafé 3B en de Kastanje mee. Het concept: met een stempelkaart op zak wandelend langs elf restaurants voor een eet-en-drink stop van 20 minuten. En dat alles in een Elfstedensfeertje, maar zonder de blaren en het klunen. Wel een loopneus en kou, maar dat mocht de pret zeker niet drukken.