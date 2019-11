Organisatie van muziekfestival At the Watergate Sneek krijgt extra geld

Sneek – Het muziekfestival At the Watergate in Sneek krijgt toch extra financiële steun om het tekort weg te werken. Bijna alle politieke partijen in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân willen 82.500 euro overmaken aan de organisatie van At the Watergate. Dat is de helft van de totale kosten die het festival nodig had voor de beveiliging. In totaal is het tekort net iets meer dan 200.000 euro.

Het college van burgemeester en wethouders weigerden een extra tegemoetkoming, omdat ze vonden dat de gemeente al genoeg had betaald met de subsidie. De raad tikt het college nu dus op de vingers.

Dat de beveiligingskosten hoger waren dan eerder gedacht, komt ook omdat de gemeente de beveiligingseisen omhoog had gebracht vanwege terroristische dreiging. Daardoor moest de organisatie meer beveiligers inzetten.

Raadslid Marieke Vellinga van D66 maakte haar sterk voor de extra gemeentelijke bijdrage aan de organisatie van het festival At the Watergate, dat afgelopen zomer 56.000 bezoekers heeft getrokken.

Bron: Omrop Fryslân